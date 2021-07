Der chinesische Tech-Gigant Tencent will Sumo, einen preisgekrönten Spieleentwickler aus Großbritannien, übernehmen. Das eher unbekannte Studio produzierte beispielsweise "Team Sonic Racing" und "Hitman 2". Der chinesische Tech-Konzern Tencent hat zugestimmt, den britischen Gaming-Entwickler Sumo zu übernehmen. Sumos Hauptsitz liegt in Sheffield, weitere Studios befinden sich in Pune, Indien und Wroclaw, Polen. Die preisgekrönten Entwickler haben unter anderem "Sackboy" für Sonys Playstation 5 und "Crackdown 3" für Xbox und PC kreiert. Tencent betreibt mit QQ und Wechat zwei der populärsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...