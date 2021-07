DJ PTA-Adhoc: B.M.P. Pharma Trading AG: Neuer Finanzvorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Norderstedt (pta024/19.07.2021/16:35) - Neuer Finanzvorstand bei dem norddeutschen Spezialisten für Rohstoffe der pharmazeutischen- und Nahrungsmittelergänzungsindustrie

Der Vorstand der B.M.P. Pharma Trading AG ist verstärkt worden. Mit Wirkung zum 19. Juli 2021 wurde Herr Peter Wieland zum Vorstand berufen. Er zeichnet für den Bereich Finanzen, Rechnungswesen und Personal verantwortlich.

Herr Wieland verfügt über langjährige internationale Erfahrung auf Geschäftsführungsebene in Unternehmen der Branchen Lebensmittel, Lebensmittelzusatzstoffe und Nahrungsergänzung. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Controlling. Seit 2008 ist Herr Wieland kaufmännischer Geschäftsführer B.M.P. Bulk Medicines & Pharmaceuticals GmbH.

B.M.P. Pharma Trading AG Die B.M.P. Pharma Trading AG ist ein internationales Handelshaus fur pharmazeutische Rohstoffe, Produkte der Nahrungsmittelergänzung und Rohstoffe der Veterinärindustrie mit Schwerpunkten in der europäischen Distribution. B.M.P. Pharma Trading AG ist mit intelligenten und flexiblen Lösungen, hochwertigen Produkten und einer professionellen Abwicklung ein verlässlicher und vertrauenswurdiger Partner, der auch neue Entwicklungen in Forschung und Produktion konsequent und umgehend umsetzt. Seit dem 01. November 2020 verfügt die Gesellschaft über ein weiteres Standbein, die TAO Cosmetics Trading GmbH. Die TAO Cosmetics Trading GmbH vertreibt hochwertige kosmetische Fertigprodukte über Dermatologen und kosmetische Studios an Endverbraucher.

Henning A. Nau Peter R. Wieland Gesamt-Vorstand Finanzvorstand

(Ende)

Aussender: B.M.P. Pharma Trading AG Adresse: Bornbarch 16, 22848 Norderstedt Land: Deutschland Ansprechpartner: Henning A. Nau, Vorstand Tel.: +49 40 64 55 68-0 E-Mail: bmp@bmp.ag Website: www.bmp.ag

ISIN(s): DE0005240907 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1626705300999 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2021 10:35 ET (14:35 GMT)