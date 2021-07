Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Apple in einer aktuellen Studie bestätigt. Wenn der Tech-Riese in der kommenden Woche (27. Juli) die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal veröffentlicht, hält Experte Sidney Ho eine positive Überraschung für möglich. Als Grund nennt er in einer Studie vom Montag das "starke Momentum über alle Geschäftsbereiche hinweg", das sich derzeit beobachten lasse. Die Konsensschätzung der Wall Street, die im Schnitt von einen 18-prozentigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...