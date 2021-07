Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach Powells Auftritt ist vor Lagardes Auftritt! So mag man derzeit die Phase zwischen den Statements der großen NotenbankerInnen beiderseits des Atlantiks wohl beschreiben können, so die Analysten der Nord LB.Nachdem FED-Chef Jerome Powell am vergangenen Mittwoch das Szenario einer nur temporär erhöhten Inflationsrate nochmals betont habe und auf weiteres Abwarten verwiesen habe, da die unzureichende Beschäftigungslage noch auf eine expansive Geldpolitik angewiesen sei, werde die EZB-Chefin Christine Lagarde am kommenden Donnerstag Neuigkeiten aus Frankfurt verkünden können. So sei es jedenfalls von ihr avisiert worden und die Marktteilnehmer dürften gespannt sein, was nun herauskommen werde. Die Analysten könnten sich dabei gut vorstellen, dass es um das PEPP gehen werde. Vielleicht werde es Anpassungen in der Aussage geben, dass das Aufkaufprogramm "mindestens bis Ende des 1. Quartals 2022" laufen werde, oder dass es in einem bestimmten Volumen übergangsweise vom APP oder gar einem Zwischenprogramm übernommen werde, um die Übergangsphase so reibungslos wie möglich zu gestalten. ...

