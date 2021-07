Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Abelacimab erreichte in einer Goldstandard-Proof-of-Concept-Wirksamkeitsstudie eine ~80%ige Reduktion venöser Thromboembolien im Vergleich zu einem Standard-Vergleichsmedikament, was auf sein Potenzial bei einer Reihe von thromboembolischen Erkrankungen hinweist



Anthos Therapeutics, ein Biopharma-Unternehmen, das in der klinischen Phase forscht und innovative Therapien für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen entwickelt, gab heute die endgültigen Ergebnisse der Phase-II-Studie ANT-005 mit seinem neuartigen Gerinnungshemmer Abelacimab bekannt. Die heute im New England Journal of Medicine1 veröffentlichten und gleichzeitig als Late Breaker auf dem Jahreskongress 2021 der International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) präsentierten Daten zeigen, dass eine einzelne postoperative Dosis von Abelacimab die Rate venöser Thromboembolien (VTE) um ~80 % im Vergleich zu Enoxaparin (ein häufig verwendetes niedermolekulares Heparin) nach einer elektiven Knie-Totalendoprothese reduzierte, dem Goldstandard für den Nachweis der Wirksamkeit potenzieller neuer Antikoagulanzien.



In dieser Parallelgruppenstudie wurden 412 Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip einer von drei postoperativen intravenösen Einzeldosen von Abelacimab (150 mg, 75 mg oder 30 mg) in verblindeter Weise zugewiesen oder einer offenen Standardbehandlung mit Enoxaparin, das einmal täglich 40 mg subkutan für etwa 10 Tage nach der Operation verabreicht wurde. Der primäre zusammengesetzte Wirksamkeitsendpunkt - der tiefe Venenthrombosen, die durch Venographie des operierten Beins nachgewiesen wurden, und dokumentierte symptomatische VTE-Ereignisse umfasste - trat bei 4 %, 5 % bzw. 13 % der Patienten in der 150mg-, 75mg- und 30mg-Abelacimab-Gruppe auf, verglichen mit 22 % der Patienten in der Enoxaparin-Gruppe. Die 75 mg und 150 mg Abelacimab-Schemata waren beide statistisch gesehen Enoxaparin überlegen (p

Original-Content von: Anthos Therapeutics, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157388/4972871

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de