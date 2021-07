Das Portfolio des BHKW 7 wurde mit dem inzwischen neunten Energieprojekt erweitert. Anleger haben noch bis zum kommenden Samstag die Gelegenheit zu zeichnen. Danach wird die Festzinsanlage für Investoren geschlossen.BHKW 7: Nur noch diese Woche verfügbar!Die Festzinsanlage Luana Blockheizkraftwerke Deutschland 7 (BHKW 7) ist für Anleger nur noch diese Woche verfügbar. Wie Luana Capital mitteilt, ist der letztmögliche Termin für eine Beteiligung Samstag, der 24. Juli 2021, bevor die Tore für neue Investoren endgültig geschlossen werden. Das eingeworbene Kapital beläuft sich laut dem Unternehmen aktuell auf über 3,5 Millionen Euro. "Davon sind bereits über 3,1 Millionen Euro in ein attraktives Startportfolio investiert", heißt es dazu. Luana Kapital verweist auf die bisher erreichte Diversifikation bezüglich der Standorte, Endkunden und Technologien, in Kombination mit den langfristigen Energielieferverträgen. Daraus ergibt sich den Ausführungen zufolge eine erhöhte Einnahmesicherheit und die Grundlage für eine regelmäßige Zinszahlung in Höhe von fünf Prozent p.a.

