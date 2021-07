Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107) erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 462,6 Mio EUR (Vorjahr: 393,2 Mio EUR) und ein EBIT von 42,4 Mio EUR (Vorjahr: 30,1 Mio EUR). Die EBIT-Marge lag entsprechend bei 9,2 % (Vorjahr: 7,6 %), die EBITDA-Marge bei 14,8 % (Vorjahr: 14,0 %). Was um so beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass in der Vorjahresperiode eine einmalige Anpassung des Buchwerts in Höhe von 15,6 Mio EUR im Rahmen der Übergangskonsolidierung eines Joint Ventures für rund 50 % des EBIT's stand. Vossloh geht somit für das laufende Geschäftsjahr von höheren Umsätzen aus als bisher ...

