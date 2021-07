Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit deutlichen Abgaben beendet. Nach einem bereits schwachen Auftakt rutschte der heimische Leitindex ATX im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Zum Schluss stand der ATX mit einem satten Minus von 2,12 Prozent bei 3.322,42 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab um 2,15 Prozent auf 1.687,98 Einheiten nach.Auch andernorts in Europa herrschte zum Wochenauftakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...