Die Börse ist keine Einbahnstraße - das zeigte der heutige Tag einmal mehr. Die Märkte in Europa und den USA erleben die bisher größten Einbußen in 2021 und viele Anleger dürften in Panik verfallen. Doch dazu besteht kein Grund, denn für jedes Umfeld gibt es die passenden Titel. DER AKTIONÄR erklärt, was jetzt die Experten kaufen würden."Hier geht es um Qualität, Berechenbarkeit und Sicherheit", sagt Robert Phipps, Direktor bei Per Stirling Capital Management, gegenüber Barrons. "In den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...