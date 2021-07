DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta031/19.07.2021/19:00) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 15.960 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 12.07. bis 16.07.2021 wurden insgesamt 5.860 eigene Aktien zu EUR 226.580,65 erworben. Am 12.07. wurden 250 Aktien zu insgesamt EUR 9.880,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,5200), am 13.07. wurden 842 Aktien zu insgesamt EUR 32.821,30 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,9802), am 14.07. wurden 1.750 Aktien zu insgesamt EUR 67.732,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7043), am 15.07 wurden 1.408 Aktien zu insgesamt EUR 53.837,65 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,2370), am 16.07. wurden 1.610 Aktien zu insgesamt EUR 62.309,20 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7014).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162608517338261995900000007011 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 50 39,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:19:33.382619 1000000000000025049940162608886973978624500000008427 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 40 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 13:21:09.739786 1000000000000025049940162608886975763841300000008428 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 60 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 13:21:09.757638 1000000000000025049940162610151753171440000000014164 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 90 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 16:51:57.531714 1000000000000025049940162610259134481058100000014830 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 10 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 17:09:51.344810 Summe 12.07.2021 250 39,52 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162615984726379237600000000418 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 100 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.263792 1000000000000025049940162615984726379237600000000419 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 200 39 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.263792 1000000000000025049940162616342242047360700000002759 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 28 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:03:42.420473 1000000000000025049940162616558400968060800000003778 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:39:44.009680 1000000000000025049940162616576422690962600000003863 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:42:44.226909 1000000000000025049940162616588425626434900000003912 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 4 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:44:44.256264 1000000000000025049940162616594503322549500000003943 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:45:45.033225 1000000000000025049940162616606576091401800000003990 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 4 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:47:45.760914 1000000000000025049940162616684436601859500000004344 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 11:00:44.366018 1000000000000025049940162616844937948820200000005202 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 52 39 EUR XETA k.A. k.A. 11:27:29.379488 1000000000000025049940162616859942231808000000005313 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 20 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 11:29:59.422318 1000000000000025049940162616859942237191100000005314 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 80 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 11:29:59.422371 1000000000000025049940162618331551516237900000011750 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 65 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 15:35:15.515162 1000000000000025049940162618850420624613300000014775 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 4 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 17:01:44.206246 1000000000000025049940162618862420746394500000014867 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 38,95 EUR XETA k.A. k.A.

