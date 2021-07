PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -6

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta031/19.07.2021/19:00) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 15.960 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 12.07. bis 16.07.2021 wurden insgesamt 5.860 eigene Aktien zu EUR 226.580,65 erworben. Am 12.07. wurden 250 Aktien zu insgesamt EUR 9.880,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,5200), am 13.07. wurden 842 Aktien zu insgesamt EUR 32.821,30 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,9802), am 14.07. wurden 1.750 Aktien zu insgesamt EUR 67.732,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7043), am 15.07 wurden 1.408 Aktien zu insgesamt EUR 53.837,65 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,2370), am 16.07. wurden 1.610 Aktien zu insgesamt EUR 62.309,20 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7014).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162608517338261995900000007011 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 50 39,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:19:33.382619 1000000000000025049940162608886973978624500000008427 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 40 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 13:21:09.739786 1000000000000025049940162608886975763841300000008428 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 60 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 13:21:09.757638 1000000000000025049940162610151753171440000000014164 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 90 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 16:51:57.531714 1000000000000025049940162610259134481058100000014830 k.A k.A. k.A. 12.07.2021 10 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 17:09:51.344810 Summe 12.07.2021 250 39,52 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162615984726379237600000000418 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 100 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.263792 1000000000000025049940162615984726379237600000000419 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 200 39 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:07.263792 1000000000000025049940162616342242047360700000002759 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 28 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:03:42.420473 1000000000000025049940162616558400968060800000003778 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:39:44.009680 1000000000000025049940162616576422690962600000003863 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:42:44.226909 1000000000000025049940162616588425626434900000003912 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 4 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:44:44.256264 1000000000000025049940162616594503322549500000003943 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:45:45.033225 1000000000000025049940162616606576091401800000003990 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 4 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:47:45.760914 1000000000000025049940162616684436601859500000004344 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 39 EUR XETA k.A. k.A. 11:00:44.366018 1000000000000025049940162616844937948820200000005202 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 52 39 EUR XETA k.A. k.A. 11:27:29.379488 1000000000000025049940162616859942231808000000005313 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 20 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 11:29:59.422318 1000000000000025049940162616859942237191100000005314 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 80 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 11:29:59.422371 1000000000000025049940162618331551516237900000011750 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 65 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 15:35:15.515162 1000000000000025049940162618850420624613300000014775 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 4 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 17:01:44.206246 1000000000000025049940162618862420746394500000014867 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 3 38,95 EUR XETA k.A. k.A.

17:03:44.207463 1000000000000025049940162618868423165004600000014899 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 5 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 17:04:44.231650 1000000000000025049940162618898415913305700000015133 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 5 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 17:09:44.159133 1000000000000025049940162618910420122792400000015277 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 6 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 17:11:44.201227 1000000000000025049940162618926504678382900000015447 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 90 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 17:14:25.046783 1000000000000025049940162618960165600703700000015681 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 137 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 17:20:01.656007 1000000000000025049940162619013589425863300000016397 k.A k.A. k.A. 13.07.2021 27 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 17:28:55.894258 Summe 13.07.2021 842 38,9802 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162624731895378757400000002442 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 6 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 09:21:58.953787 1000000000000025049940162624770740625078100000002791 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 31 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 09:28:27.406250 1000000000000025049940162624770740630307600000002792 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 97 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 09:28:27.406303 1000000000000025049940162624770742133865900000002793 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 72 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 09:28:27.421338 1000000000000025049940162624770743318435300000002794 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 44 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 09:28:27.433184 1000000000000025049940162625107724278035600000005349 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 96 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:37.242780 1000000000000025049940162625107724285608400000005350 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 4 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:37.242856 1000000000000025049940162625192923103167300000005727 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 67 38,85 EUR XETA k.A. k.A. 10:38:49.231031 1000000000000025049940162625193278625719600000005728 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 50 38,85 EUR XETA k.A. k.A. 10:38:52.786257 1000000000000025049940162625193278631015400000005729 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 33 38,85 EUR XETA k.A. k.A. 10:38:52.786310 1000000000000025049940162625716021396109700000008635 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 12 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:06:00.213961 1000000000000025049940162625718408660072500000008647 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 60 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:06:24.086600 1000000000000025049940162625718421491707800000008648 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 9 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:06:24.214917 1000000000000025049940162625718897923893700000008650 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 69 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:06:28.979238 1000000000000025049940162625726344982448700000008714 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 12 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 12:07:43.449824 1000000000000025049940162625726457308142100000008715 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 20 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 12:07:44.573081 1000000000000025049940162625726545181374400000008718 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 12 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 12:07:45.451813 1000000000000025049940162625851624438987700000009302 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 37 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 12:28:36.244389 1000000000000025049940162625851624448939900000009303 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 19 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 12:28:36.244489

1000000000000025049940162626939925171504000000014774 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 100 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.251715 1000000000000025049940162626939925177522800000014775 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 49 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.251775 1000000000000025049940162626939925181970000000014776 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 29 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.251819 1000000000000025049940162626939925183145100000014777 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 11 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.251831 1000000000000025049940162626939925185658800000014778 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 4 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.251856 1000000000000025049940162626939925187020100000014779 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 16 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.251870 1000000000000025049940162626939925191274500000014780 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 2 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.251912 1000000000000025049940162626939933822756200000014784 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 19 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.338227 1000000000000025049940162626939933827861500000014785 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 20 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:59.338278 1000000000000025049940162627074785509591800000015654 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 250 38,7 EUR XETA k.A. k.A. 15:52:27.855095 1000000000000025049940162627308065063202000000016979 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 10 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:31:20.650632 1000000000000025049940162627308065065825900000016980 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 31 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:31:20.650658 1000000000000025049940162627308067522722100000016981 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 42 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:31:20.675227 1000000000000025049940162627308067526224000000016982 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 19 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:31:20.675262 1000000000000025049940162627308183488492500000016984 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 18 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:31:21.834884 1000000000000025049940162627553312990243100000018722 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 73 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:12:13.129902 1000000000000025049940162627553421634798200000018726 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 10 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:12:14.216347 1000000000000025049940162627553421643301700000018727 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 47 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:12:14.216433 1000000000000025049940162627580420355302100000018986 k.A k.A. k.A. 14.07.2021 250 38,45 EUR XETA k.A. k.A. 17:16:44.203553 Summe 14.07.2021 1750 38,7043 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162633733422524563600000005292 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 55 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 10:22:14.225245 1000000000000025049940162633733422905031000000005293 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 3 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 10:22:14.229050 1000000000000025049940162633733422910263300000005294 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 33 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 10:22:14.229102 1000000000000025049940162633733422930454600000005295 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 9 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 10:22:14.229304 1000000000000025049940162633894793856376200000006104 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 12 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 10:49:07.938563 1000000000000025049940162633927142795783500000006222 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 59 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 10:54:31.427957 1000000000000025049940162634236778625709100000007828 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 109 38,3 EUR XETA k.A. k.A.

11:46:07.786257 1000000000000025049940162634236866128226600000007829 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 20 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 11:46:08.661282 1000000000000025049940162634782729196914400000010339 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 66 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:07.291969 1000000000000025049940162634783034639240100000010344 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 66 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:10.346392 1000000000000025049940162634783990949143200000010369 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 3 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:19.909491 1000000000000025049940162634783990954409900000010370 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 165 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:19.909544 1000000000000025049940162634786138671867100000010424 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 70 38,2 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:41.386718 1000000000000025049940162634786138715974500000010425 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 110 38,2 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:41.387159 1000000000000025049940162634786138717999300000010426 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 110 38,2 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:41.387179 1000000000000025049940162634786138722828400000010427 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 4 38,2 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:41.387228 1000000000000025049940162634787981793114000000010435 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 6 38,2 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:59.817931 1000000000000025049940162634915161913962200000011086 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 300 38,1 EUR XETA k.A. k.A. 13:39:11.619139 1000000000000025049940162635082161266141400000011705 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 157 38,1 EUR XETA k.A. k.A. 14:07:01.612661 1000000000000025049940162636151473564567100000017713 k.A k.A. k.A. 15.07.2021 51 38,45 EUR XETA k.A. k.A. 17:05:14.735645 Summe 15.07.2021 1408 38,237 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162641997501815702500000001346 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 31 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 09:19:35.018157 1000000000000025049940162641997501820663900000001347 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 119 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 09:19:35.018206 1000000000000025049940162642357217409769600000003683 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 25 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 10:19:32.174097 1000000000000025049940162642385574340060100000003819 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 80 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:15.743400 1000000000000025049940162642385574345932900000003820 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 95 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:15.743459 1000000000000025049940162642385884912600000000003824 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 5 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:18.849126 1000000000000025049940162642385884917665300000003825 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 295 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 10:24:18.849176 1000000000000025049940162643032869714413100000007642 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 250 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 12:12:08.697144 1000000000000025049940162643375572595313500000009317 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 68 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 13:09:15.725953 1000000000000025049940162643375572606271000000009318 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 21 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 13:09:15.726062 1000000000000025049940162643375572608878800000009319 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 17 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 13:09:15.726088 1000000000000025049940162643375572613724100000009320 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 2 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 13:09:15.726137

1000000000000025049940162643423321031463500000009558 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 14 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:13.210314 1000000000000025049940162643511221822887200000010136 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 34 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 13:31:52.218228 1000000000000025049940162644285172608426400000014648 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 32 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 15:40:51.726084 1000000000000025049940162644297357877153700000014740 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 120 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 15:42:53.578771 1000000000000025049940162644297357883490300000014741 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 114 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 15:42:53.578834 1000000000000025049940162644297365486462000000014743 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 38 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:42:53.654864 1000000000000025049940162644934555004665400000020858 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 124 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 17:29:05.550046 1000000000000025049940162644976745701605700000021323 k.A k.A. k.A. 16.07.2021 126 38,6 EUR XETA k.A. k.A. 17:36:07.457016 Summe 16.07.2021 1610 38,7014 EUR XETA XETA "Alle mit o.g. Rückkaufprogramm zusammenhängende Orders gemäß Art. 5 Abs. 3 MAR i.V.m. Art. Alternativ kann auch der komplette Datensatz mit 25 Abs. 1 u. 2 allen 51 Feldern übermittelt werden " MiFiR Rot bezeichnet sind die Felder gemäß Tabelle 2 des Anhangs von Del. EU-VO 2017/580 Neu / Änderung / Währung Kauf / Datum und Datum und Uhrzeit der Segment MIC gem. Feld Stornierung / vollst. Limitpreis gem. Transaktionspreis des Verkauf Anfangsmenge Restmenge gem. Vom Handelsplatz vergebener Uhrzeit gem. Gültigkeitsdauer gem. Feld 10 Gültigkeitsdauer gem. 16 od. teilweise Feld 24 gem. Feld 28 Preises gem. gem. Feld 36 Feld 37 Transaktionsidentifikationscode Feld 9 Feld 12 Ausführung gem. Feld 21 gem. Feld 32 gem. Feld 48 Feld 29 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,95 EUR BUYI 200 200 1626067830089010191 10:11:49.238546 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,7 EUR BUYI 200 200 1626067830089010192 10:11:57.878018 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,5 EUR BUYI 300 300 1626067830089010193 10:12:05.138773 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,05 EUR BUYI 100 100 1626067830089010241 11:24:02.985610 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,5 EUR BUYI 100 100 1626067830089010367 12:04:06.643254 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,8 EUR BUYI 50 50 1626067830089010389 12:19:33.382620 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,8 39,8 EUR BUYI 50 0 1626067830089010389 12:19:33.382620 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39,5 39,5 EUR BUYI 100 60 1626067830089010367 13:21:09.739786 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,5 39,5 EUR BUYI 60 0 1626067830089010367 13:21:09.757638 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,3 EUR BUYI 50 50 1626067830089010539 13:48:51.136285 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA REME 39,4 EUR BUYI 100 100 1626067830089010539 16:51:55.105160 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39,4 39,4 EUR BUYI 100 10 1626067830089010539 16:51:57.531714 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,2 EUR BUYI 200 200 1626067830089010648 17:04:43.417072 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,4 39,4 EUR BUYI 10 0 1626067830089010539 17:09:51.344810 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,95 EUR BUYI 200 200 1626067830089010191 18:26:00.024464 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,7 EUR BUYI 200 200 1626067830089010192 18:26:00.024516 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,5 EUR BUYI 300 300 1626067830089010193 18:26:00.024524 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA CAME 39,05 EUR BUYI 100 100 1626067830089010241 18:26:00.024535 12.07.2021 DAVY 12.07.2021 23:59:59 XETA CAME 39,2 EUR BUYI 200 200 1626067830089010648 18:26:00.024608 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,3 EUR BUYI 250 250 1626154286056045084 09:03:30.949222

13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 200 200 1626154286056045085 09:03:41.279058 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,6 EUR BUYI 250 250 1626154286056045096 09:03:51.729163 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,1 EUR BUYI 100 100 1626154286056045097 09:04:04.451136 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,1 39,1 EUR BUYI 100 0 1626154286056045097 09:04:07.263792 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39 39 EUR BUYI 200 0 1626154286056045085 09:04:07.263792 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,95 EUR BUYI 100 100 1626154286056045110 09:05:06.313821 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 100 100 1626154286056045112 09:06:50.333555 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 100 72 1626154286056045112 10:03:42.420473 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 72 69 1626154286056045112 10:39:44.009680 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 69 66 1626154286056045112 10:42:44.226909 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 66 62 1626154286056045112 10:44:44.256264 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 62 59 1626154286056045112 10:45:45.033225 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 59 55 1626154286056045112 10:47:45.760914 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 55 52 1626154286056045112 11:00:44.366018 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39 39 EUR BUYI 52 0 1626154286056045112 11:27:29.379488 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 100 80 1626154286056045110 11:29:59.422318 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA FILL 38,95 38,95 EUR BUYI 80 0 1626154286056045110 11:29:59.422371 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,75 EUR BUYI 250 250 1626154286056045222 11:30:54.857702 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,4 EUR BUYI 250 250 1626154286056045223 11:31:03.998432 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,9 EUR BUYI 250 250 1626154286056045530 15:22:10.305637 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 250 185 1626154286056045530 15:35:15.515162 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA REME 38,95 EUR BUYI 250 250 1626154286056045084 16:09:10.256844 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 250 246 1626154286056045084 17:01:44.206246 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA REME 38,9 EUR BUYI 250 250 1626154286056045096 17:03:01.535655 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 246 243 1626154286056045084 17:03:44.207463 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 243 238 1626154286056045084 17:04:44.231650 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 238 233 1626154286056045084 17:09:44.159133 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 233 227 1626154286056045084 17:11:44.201227 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 227 137 1626154286056045084 17:14:25.046783 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA FILL 38,95 38,95 EUR BUYI 137 0 1626154286056045084 17:20:01.656007 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 185 158 1626154286056045530 17:28:55.894258 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,85 EUR BUYI 200 200 1626154286056045670 17:29:09.709657 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,9 EUR BUYI 250 250 1626154286056045096 17:42:14.839407 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,85 EUR BUYI 200 200 1626154286056045670 17:42:14.839538 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,9 EUR BUYI 158 158 1626154286056045530 17:42:14.839625 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,4 EUR BUYI 250 250 1626154286056045223 17:42:19.662683 13.07.2021 DAVY 13.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,75 EUR BUYI 250 250 1626154286056045222 17:42:19.662794 14.07.2021 DAVY 14.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 250 244 1626240686152026129 09:21:58.953787

