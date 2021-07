The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2021



ISIN Name

CA75282A2074 RANGE ENERGY RES INC.

CA9170171057 URANIUM PARTICIP. CD 1

CA9485251008 WEEDMD INC.

AU000000BIN7 BINGO INDUSTRIES LTD

BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10

CA3812382032 GOLDEN VALLEY MINES LTD

FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30

IE0034388680 J O HAMBRO C.M.U-JAP.B YN

XS1586710185 MOTOR OIL FIN. 17/22

