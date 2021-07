Vier Passagiere, kein Pilot: Am Dienstag gegen 13:30 Uhr geht es los. Hier gibt es die letzten Infos zur Mission von Blue Origin. Amazon-Gründer Jeff Bezos mag in vielen Fällen die Nummer eins sein, doch zumindest in dieser Kategorie musste er sich geschlagen geben: Erster Passagier eines privat organisierten Weltraumfluges war nicht wie geplant Bezos, sondern vor neun Tagen der Brite Richard Banson. Trotzdem will es Bezos mit seinem Raumfahrt-Unternehmen Blue Origin natürlich trotzdem versuchen - zumal sich seine Mission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...