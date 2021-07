Am Sonntag hat die OPEC ihre Streitigkeiten doch noch beigelegt. Daher wird die ab August geplante höhere Ölförderung in Kraft gesetzt. Das schafft Raum für etwas niedrigere Ölpreise - und somit auch für geringere Benzinpreise. Ölkartell nimmt Produktionskürzungen zurück Die OPEC musste nachsitzen. Denn wegen des Widerstands der Vereinigten Arabischen Emirate hatte sich das Ölkartell im ersten Anlauf nicht über ein neues Abkommen hatte einigen können. Das Ergebnis, das am Wochenende erzielt worden ist, enthält eine schrittweise Zunahme der Ölförderung: Ab August steigt die Ölförderung jeden Monat um zusätzliche 400 000 Barrel (159 Liter) pro Tag. Damit werden die heftigen Produktionskürzungen, die das Kartell in der ersten Phase der Corona-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...