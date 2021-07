DJ Ministerium rechnet mit 1,3 Mrd EUR Schaden im Schienennetz - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium schätzt nach einem Treffen mit Vertretern der Deutschen Bahn und der Autobahngesellschaft die Schäden der Flutkatastrophe im Schienennetz und an den Bahnhöfen auf rund 1,3 Milliarden Euro. Viele Strecken seien betroffen, die auf bis zu 25 Kilometern Länge von den Wassermassen unterspült worden seien, berichtet die Bild-Zeitung in ihrer Dienstagausgabe. Auf den Straßen gebe es ebenfalls große Zerstörungen, dort gingen die Schäden in mehrere hundert Millionen Euro.

In den Hochwasser-Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen müssten Brücken, Gleise, Straßen und Mobilfunkmasten schnellstmöglich wieder instand gesetzt werden. Laut der Zeitung können über 300 Behelfsbrücken des Bundes in unterschiedlicher Größe bei Bedarf schnellstens in den Krisenregionen aufgebaut werden. Davon allein 50 Brücken mit einer Spannweite von 50 Metern. Auch die Bahn wolle eigene Behelfsbrücken einsetzen, damit die Züge wieder fahren könnten.

Auf "Leihgebühren" seitens Ländern und Städten für die Behelfsbrücken an den Bund, wolle das Bundesverkehrsministerium offenbar verzichten.

