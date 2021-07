Jack Dorseys Tweet vom letzten Donnerstag, in dem er eine neue Geschäftseinheit bei Square ankündigte, die sich der Entwicklung einer dezentralen Finanzplattform widmen soll, löste eine Flut von Reaktionen aus. DER AKTIONÄR berichtete. Viele fragen sich nun, was das für das Geschäft von Square in Zukunft bedeutet. Die ersten Analysten haben eine klare Meinung dazu.Ein Analyst sieht in dem Schritt das Potenzial, das dezentrale Finanzwesen auf die breite Öffentlichkeit auszuweiten. Während Dorseys ...

