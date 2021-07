Unterstützt durch die Smart Storage Acceleration Card von Kalray, die auf der MPPA DPU basiert, arbeiten Viking Enterprise Solutions und Kalray gemeinsam an einer bahnbrechenden disaggregierten NVME-Speicherlösung, die NVMe-Leistungsengpässe behebt und gleichzeitig die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie standardmäßige Speicheranwendungen auf Unternehmensebene zu einem günstigen Preis bietet.

Viking Enterprise Solutions, ein Geschäftsbereich der Sanmina Corporation (Nasdaq: SANM), einem führenden Anbieter von Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS) und Kalray Viking Enterprise Solutions, ein Geschäftsbereich von Sanmina Corporation (Nasdaq: SANM), einem führenden Anbieter von Elektronikfertigungsdiensten (EMS), und Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL) (Paris:ALKAL), ein führender Anbieter einer neuen Generation von Prozessoren, die auf intelligente Datenverarbeitung von der Cloud bis zur Edge spezialisiert sind, gaben heute die gemeinsame Entwicklung von FLASHBOX, einer neuen Generation von Speicher-Arrays, bekannt. Die Lösung wird auf einem vollständig ausfallsicheren VDS2249R-System von Viking Enterprise Solutions und der intelligenten Speicherbeschleunigungskarte von Kalray basieren, die den MPPA DPU (Data Processing Unit) Prozessor von Kalray nutzt.

Da sich Technologieanwendungen wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Bildverarbeitung und Analysen immer weiter entwickeln und in jeder Sekunde eines jeden Tages eine unglaubliche Datenmenge produziert wird, ist der Bedarf an schnellen und hochkapazitiven Speicherlösungen dramatisch gestiegen. Die Entwicklung der aktuellen SSD-Technologie wurde vorangetrieben, um diese Herausforderung zu bewältigen, jedoch führt SSD-Direktanbindung zu ineffizienter Verarbeitung und verschwendetem Speicher. Neuere disaggregierte NVMe-Speicherlösungen entstehen, die Rechen- und Speicherressourcen mithilfe eines hyperschnellen und standardbasierten NVMe-Protokolls trennen und so Speichersysteme verbessern und optimieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Viking Enterprise Solutions und Kalray konzentriert sich auf die Entwicklung einer bahnbrechenden disaggregierten NVME-Speicherlösung, die gängige Speicherherausforderungen wie Leistungsengpässe adressiert und gleichzeitig eine einfache "Plug-and-Play"-Nutzung zu einem erschwinglichen Preis bietet. Zu den wichtigsten Zielmärkten gehören die Bereiche KI, High Performance Computing, Biowissenschaften und Finanzindustrie, die datenintensive Anwendungen nutzen und Speicher mit geringer Latenz und hoher Leistung benötigen.

FLASHBOX basiert auf der MPPA DPU von Kalray, einer neuen Generation von voll programmierbaren datenzentrischen Prozessoren. Während die meisten fortschrittlichen All-Flash-Array-Lösungen derzeit mehrere Adapterkarten mit leistungsstarken CPUs (x86) verwenden, die Speicherdienste ausführen, schafft es Kalray, alle kritischen Funktionen einer disaggregierten Speicheranwendung auf einem einzigen Chip auszuführen: Kalray MPPA DPU. Diese Lösung ist so konzipiert, dass sie ein noch nie dagewesenes Maß an Integration, Geschwindigkeit und Leistung zu einem günstigen Preis bietet.

Das neue Speicher-Array wird im Rahmen einer Digital-Veranstaltung Ende September präsentiert.

Eric Baissus, CEO von Kalray, dazu: "Bei unserer Kooperation mit Viking Enterprise Solutions teilen wir die gleiche Vision. Um eine weite Verbreitung zu finden, müssen neue Technologien einfach zu übernehmen und erschwinglich sein. Daher sind wir sehr stolz darauf, mit Viking Enterprise Solutions zusammenzuarbeiten, um die Art und Weise, wie Speicheranwendungen entwickelt werden, neu zu denken. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit FLASHBOX den Markt zu revolutionieren, indem wir eine einzigartige, leistungsstarke, stromsparende und kosteneffiziente neue Generation von Speicheranwendungen auf Basis der NVMe-Technologie auf den Markt bringen."

Rick Kumar, SVP from Viking Enterprise Solutions, erläuterte:"Wir wollen die Art und Weise, wie die Branche Daten nutzt und verarbeitet, nachhaltig verändern und dabei das volle Potenzial aktueller und aufkommender NVMe-SSD-Technologien ausschöpfen, ohne dabei Kompromisse bei Enterprise-Grade-Funktionen wie Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit einzugehen. Unsere Partnerschaft mit Kalray wird eine neue Generation von Speicher-Array-Lösungen für Cloud und Edge mit Kalrays erstklassiger K200-LP Smart-Storage-Beschleunigungskarte bereitstellen."

ÜBER KALRAY

Kalray, (Euronext Growth Paris FR0010722819 ALKAL) ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen und führender Anbieter einer neuen Generation von Prozessoren, die auf intelligente Datenverarbeitung von der Cloud bis hin zur Edge spezialisiert sind. Kalray MPPA Intelligent Processors erfassen und analysieren spontan massive Datenströme und interagieren in Echtzeit mit der Außenwelt. Diese Prozessoren führen anspruchsvolle KI-Algorithmen und gleichzeitig eine breite Palette unterschiedlicher Verarbeitungs- und Steuerungsaufgaben aus, wie z. B. intensive mathematische Algorithmen, Signalverarbeitung, Netzwerk- oder Speichersoftware-Stacks. Die Intelligenten Prozessoren von Kalray können in schnell wachsenden Sektoren von der Cloud bis zur Edge eingesetzt werden: moderne Rechenzentren, 5G-Telekommunikationsnetze, autonome Fahrzeuge, Geräte für das Gesundheitswesen, Industrie 4.0, Drohnen und Roboter etc. Das Angebot von Kalray umfasst Prozessoren, Beschleunigungskarten sowie eine Software-Suite für ein breites Spektrum von Kunden wie Hersteller von Rechenzentrumsausrüstungen der nächsten Generation und Service-Provider, Systemintegratoren und Hersteller von Konsumgütern wie z.B. Automobilhersteller. Gegründet 2008 als Spin-off des französischen Labors CEA, zählt Kalray zu seinen Investoren: Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA und Bpifrance. Lesen Sie mehr unter: www.kalrayinc.com

ÜBER VIKING ENTERPRISE SOLUTIONS

Viking Enterprise SolutionsViking, ein Produktbereich der Sanmina Corporation, bietet fortschrittliche Rechenzentrumsprodukte an, darunter Festkörperspeicher- und festplattenbasierte Speicherserver-Appliances, JBOD-Speichersysteme und andere Produkte für eine Vielzahl von Rechenzentrums- und Speicheranwendungen. Die preisgekrönten Produkte von Viking Enterprise Solutions sind auf die Integration in OEM-, Systemintegrator- und Rechenzentrumsprodukte zugeschnitten, wodurch die Entwicklungs- und Betriebskosten gesenkt und die Markteinführungszeit verkürzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vikingenterprisesolutions.com.

ÜBER SANMINA

Sanmina Corporation, ein Fortune-500-Unternehmen, ist ein führender Anbieter von integrierten Fertigungslösungen, der die am schnellsten wachsenden Segmente des globalen Electronics Manufacturing Services (EMS)-Marktes bedient. Das als führendes Technologieunternehmen anerkannte Sanmina bietet End-to-End-Fertigungslösungen an und liefert überragende Qualität und Unterstützung für Original Equipment Manufacturers (OEM), hauptsächlich in den Bereichen Kommunikationsnetzwerke, Speicher, Industrie, Verteidigung, Medizin, Automobil und Energie. Sanmina verfügt über strategisch günstig gelegene Produktionsstätten in den wichtigsten Regionen der Welt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sanmina.com.

