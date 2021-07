Hongkong (ots/PRNewswire) - Soulmia, der zentrale Anlaufpunkt für preisbewusste Fashionistas, hat angekündigt, dass ab Juli 2021 fünf neue, auf lokale Märkte angepasste Websites in Chile, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Großbritannien live gehen werden. Sie Websites inspirieren sich an der äußerst beliebten internationalen Website der Modemarke.Lokalisierte Inhalte und Online-Support in der gleichen Zeitzone sorgen dafür, dass der Kontakt mit Soulmia für Kunden sehr viel einfacher wird. Bestellungen von verschiedenen Websites werden automatisch als solche erkannt, was zu einer schnelleren Bearbeitung beiträgt, so dass die Lieferung der Einkäufe effizienter vor sich geht. Um den Ansprüchen von Kunden aus verschiedenen Kulturen gerecht zu werden, werden auf den lokalisierten Seiten auch neue Kollektionen vorgestellt, die lokale Vorlieben aufgreifen. Informative Artikel zur aktuellen Mode und lokalisierte Werbeaktionen gehören ebenfalls zu Soulmias Lokalisierungsplänen."Wir haben immer mehr Kunden aus der ganzen Welt. Dabei stellten wir kulturelle Unterschiede bei den Anforderungen der Kunden und ihrem Einkaufsverhalten fest. Um nur einige Beispiele zu nennen, bevorzugen britische Kunden die Zahlung per Banküberweisung und PayPal. Deutsche Kunden fangen oft schon im März mit dem Einkauf von Sommerkleidung an", sagte Lily Liu, Brand Operations Manager von Soulmia. "Daher haben wir eine mehrsprachige Lokalisierungsstrategie entwickelt und internationale, lokalisierte Websites eingeführt, die kulturellen Vorlieben besser Rechnung tragen und den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden."Mehr über Soulmia erfahren Sie unter: https://bit.ly/3euqV4gNach dem Start plant Soulmia weitere Kampagnen in Verbindung mit lokalen kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Oktoberfest in Deutschland. Das größte Bierfest der Welt findet in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht statt, was der Begeisterung der Menschen für das jährliche Ereignis aber keinen Abbruch getan hat. Um gemeinsam mit den Menschen rund um den Globus zu feiern, überrascht Soulmias Standort in Deutschland seine Kunden mit Kleidung für den besonderen Anlass und großen Rabatten. Auch andere Soulmia-Standorte werden in den Genuss von Kampagnen kommen, die besonders an ihre Bedürfnisse angepasst sind.Soulmia hat weltweit vom ersten Tag an die Herzen der Kunden erobert. Die Marke hat ihre Produkte mithilfe von Kurier-, Express- und Paketpostdiensten in mehr als 60 Länder und Regionen verkauft und damit ihre Bekanntheit in neuen Gebieten weiter erhöht. Insbesondere in Südamerika konnte sie einen Durchbruch verzeichnen: die monatliche Wachstumsrate der Nutzer erreichte dort über 54 Prozent. Auch in europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien ist die Marke bei Verbrauchern sehr populär.Informationen zu Soulmia:Soulmia ist eine internationale Modemarke, die im Jahr 2020 gegründet wurde. Von Oberteilen über Unterteile bis hin zu Accessoires: Soulmia bietet tagein, tagaus mehr als 500 aktuelle Styles und hat sich das Ziel gesetzt, der zentrale Anlaufpunkt für budgetbewusste Fashionistas zu werden. Jeder soll sein wahres Ich mit Stil ausdrücken und anderen seine Ansichten auf modebewusste Art mitteilen können - das ist die Botschaft der Marke.Pressekontakt:Simon Yang+86-13708206006business@soulmiacollection.comOriginal-Content von: Soulmia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155050/4972975