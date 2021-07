Was ein Wochenauftakt an den Märkten. Der DAX kippt unter 15.100 Punkte, ebenso schwach notieren Dow Jones und S&P 500 in den USA. Wir waren in den vergangenen Wochen zunehmend defensiv und haben entsprechende Absicherungen in unseren Depots eingebaut. In unserem Markenwertportfolio lag die p.a. Rendite zuletzt über 40 Prozent. Dementsprechend haben wir die Sicherungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...