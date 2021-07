DGAP-News: Bybit / Schlagwort(e): Sonstiges

Bybit, Marktführer für Krypto-Derivate, startet Spothandel



20.07.2021

Bybit, Marktführer für Krypto-Derivate, startet Spothandel



SINGAPUR - Media OutReach - 20. Juli 2021 - Bybit, die weltweit größte Kryptowährungsbörse nur für Derivate hat ihren Eintritt in den Spothandelsmarkt für Kryptowährungen angekündigt. Bybit wagt den Schritt ins Spotlight Am 15. Juli, um 6 Uhr UTC, eröffnet Bybit ihre neue Spot-Handelsplattform, für die keine Maker-Gebühren anfallen. Zur Eröffnung werden BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT sowie EOSUSDT unterstützt, weitere Handelspaare sollen in Kürze folgen. Über einen Spothandel können Händler Kryptowerte sofort und zum aktuellen Marktwert kaufen, sobald der Auftrag ausgeführt wird. Zudem erfolgt der Eigentumsübergang der Kryptowerte im Spot-Markt direkt zwischen den Käufern und Verkäufern. Damit ist der Krypto-Spothandel ist nicht nur ein wichtiger Ausgangspunkt für neue Marktteilnehmer, sondern auch ein zusätzliches Format für Derivate-Händler, die an Hedging-Strategien interessiert sind. Erstklassige Liquidität und Zuverlässigkeit für den Spothandel



Bybit hat sich im Bullenmarkt als zuverlässigste, stabilste und nutzerstärkste Börse erwiesen. Als einzige der großen Börsen war sie über die gesamte Zeit weder von Überlastungen noch Ausfällen betroffen. Liquidität ist für Börsen zweifelsohne das A und O. Die Derivate-Handelsplattform von Bybit verfügt über die weltweit beste Liquidität und den engsten Spread. Somit erhalten Händler selbst bei extremer Volatilität beste Quoten und die beste Ausführung im gesamten Markt. Dank der auf Kleinanleger ausgerichteten Produkte von Bybit und dem Kundendienst mit seinem Fokus auf Services sinkt für eine ganze Reihe an Neukunden weltweit die Eintrittsschwelle in den Kryptohandel, da er hier sofort und reibungslos ausgeführt wird. "Zu unserem großen Glück konnte sich Bybit im Verlaufe seines ständigen Wachstums und Ausbaus auf die Unterstützung unserer gesamten Community und Partner verlassen," erklärt Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. "Nun freuen wir uns, dass wir die erstklassige Liquidität und Zuverlässigkeit, die unsere Derivate-Kunden mit Bybit verbinden, auch in den Spothandel einbringen können." Über Bybit Bybit ist eine Börse für Kryptowährungen, die im März 2018 gegründet wurde und Krypto-Händlern eine superschnelle Matching-Engine, ausgezeichneten Kundendienst und mehrsprachige Unterstützung liefert. Das Unternehmen bietet Kleinanlegern und institutionellen Kunden weltweit Services im Bereich Onlinehandel und Online-Mining sowie API-Support. Ziel ist es, zur zuverlässigsten Börse für diese neue digitale Vermögensklasse zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bybit.com/ Für aktuelle News folgen Sie Bybit auf den Social-Media-Plattformen Twitter und Telegram. Bybit

