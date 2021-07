Stuttgart (ots) - Mit gesteigerter Performance, geschärftem Design und neuem Bedienkonzept schickt Porsche den neuen Macan an den Start. Alle drei angebotenen Varianten bieten deutlich mehr Leistung als ihre Vorgänger. Als sportliches Aushängeschild der erfolgreichen SUV-Reihe übernimmt der Macan GTS mit dem um 44 kW (60 PS) auf 324 kW (440 PS) erstarkten 2,9-Liter-V6-Biturbomotor die Rolle des neuen Topmodells. Mit GTS-typischer Charakteristik hinsichtlich Ansprechverhalten und Leistungsentfaltung bewältigt er den Sprint von null auf 100 km/h in Verbindung mit dem Sport Chrono-Paket in 4,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 272 km/h. Auch der Macan S fährt nun mit einem V6-Biturbo mit 2,9 Liter Hubraum vor, der mit 280 kW (380 PS) nun 20 kW (26 PS) mehr leistet als bisher, in 4,6 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und bis zu 259 km/h schnell fährt. Den Einstieg in die Welt des Macan begleitet ein neu entwickelter, aufgeladener Vierzylinder-Reihenmotor mit 195 kW (265 PS). Damit gelingt der Standardsprint in 6,2 Sekunden und es wird eine Höchstgeschwindigkeit von 232 km/h erreicht.Die neuen Macan-Modelle sind ab sofort bestellbar und werden in der Schweiz ab Anfang Oktober 2021 ausgeliefert. Die Preise in der Schweiz starten bei CHF 77'700 für den Macan, bei CHF 87'800 für den Macan S und bei CHF 108'600 für den Macan GTS, jeweils inklusive Mehrwertsteuer und mit länderspezifischer Ausstattung. Schweizer Kunden profitieren von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial auf der Porsche-Pressedatenbank unter presse.porsche.ch oder im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de (https://newsroom.porsche.com/de.html)Macan-Modelle: WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,7-10,1 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 265-228 g/km; Energieeffizienzkategorie: GPressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100874614