Belimo Holding AG: Dr. Adrian Staufer wird neuer Leiter Konzernbereich Europa und Mitglied der Konzernleitung der Belimo-Gruppe



Corporate News: Medienmitteilung der Belimo-Gruppe

Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG hat Dr. Adrian Staufer zum neuen Leiter des Konzernbereichs Europa und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Am 1. Januar 2022 übernimmt Adrian Staufer die Aufgabe von Lukas Eigenmann, der sich, wie im Februar 2021 kommuniziert, entschieden hat, nach mehr als 36 Jahren bei Belimo per Ende 2021 von seiner Position zurückzutreten. Lukas Eigenmann wird Belimo weiterhin unterstützen und in beratender Funktion zur Verfügung stehen.



Adrian Staufer arbeitet seit 1. November 2016 bei Belimo, vorerst als Business Development Manager Sensors. Am 1. Januar 2019 wurde Adrian Staufer zum Leiter des Strategy and Brand Managements und Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Belimo Gruppe ernannt. Zuvor arbeitete er von 1998 bis 2011 in unterschiedlichen Funktionen bei Siemens Building Technologies in Zug, Schweiz, und leitete insbesondere das Business Segment "OEM Air Conditioning & Refrigeration". Von 2006 bis 2011 lebte er in Peking, China, wo er für Siemens als Vice President Controls Products & Systems, Asien, einen lokalen Entwicklungs- und Produktionsstandort für die HLK Regelungstechnik (Heizung, Lüftung und Klima) aufbaute. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war Adrian Staufer von 2011 bis 2016 für die Schindler Aufzüge AG in Ebikon, Schweiz, tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs Internet of Elevators & Escalators and Remote Services, in welchem die Digitalisierung von Aufzügen vorangetrieben wurde.

Dr. Adrian Staufer studierte Elektrotechnik (Bachelor) und Betriebswissenschaften (Master) an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Schweiz. Zudem hat er einen Master in "Advanced Manufacturing Systems" von der Brunel Universität in England. Von 1994 bis 1998 promovierte Adrian Staufer an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Schweiz, in Innovationsmanagement.

Mit seiner beeindruckenden Erfahrung in den Gebieten HLK Regelungstechnik, Gebäudetechnik, Internet der Dinge, seiner internationalen Führungserfahrung und dem vorbildlichen Leben der Belimo-Werte bringt Adrian Staufer die nötigen Voraussetzungen mit, unseren Konzernbereich Europa erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Lukas Eigenmann schon heute für sein sehr erfolgreiches Engagement als Leiter des Konzernbereichs Europa und dafür, Adrian Staufer einen guten Start in die neue Position zu ermöglichen und einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 661 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar.

Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Lars van der Haegen, CEO +41 43 843 62 82 Agenda Publikation Halbjahresbericht 2021 22. Juli 2021 Belimo Capital Markets Day 8. September 2021 Publikation Umsatzzahlen 2021 20. Januar 2022 Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2021 7. März 2022

Dr. Adrian Staufer



Personalien

Nationalität: Schweizer

Wohnort: Muri, Aargau, Schweiz



Ausbildung

1994 - 1998

PhD in Innovationsmanagement an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Schweiz

1988 - 1994

Studium in Elektrotechnik und Betriebswissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Schweiz, und Studium in Advanced Manufacturing Systems an der Brunel University in London, England

Berufserfahrung

2019 - aktuell

BELIMO Automation AG, Hinwil, Schweiz

Leiter Strategy and Brand Management und Mitglied der erweiterten Konzernleitung (seit 2019)

2016 - 2018

BELIMO Automation AG, Hinwil, Schweiz

Business Development Manager Sensors

2013 - 2016

Schindler Management Ltd., Ebikon, Schweiz

Vice President, Head of Internet of Elevators & Escalators and Remote Services, Bereich Digital Business

2011 - 2012

Schindler Aufzüge AG, Ebikon, Schweiz

Vice President, Transit Management, Head of Business Operations, Bereich Corporate R&D

2006 - 2011

Siemens Ltd., Peking, China

Vice President, Controls Products & Systems, Asien

2003 - 2006

Siemens Schweiz AG, Building Technologies Division Headquarters, Zug, Schweiz

Head of Business Segment "OEM Air Conditioning & Refrigeration"

1998 - 2003

Siemens Building Technologies AG, Zug, Schweiz

verschiedene Positionen