Während der Umsatz von April bis Juni 2021 gegenüber der Vergleichsperiode 2020 deutlich um 145 Prozent auf EUR 12,5 Mio. (Vorjahr EUR 5,1 Mio.) stieg, verbesserte sich gleichzeitig das EBITDA überproportional um 579 Prozent von EUR - 0,7 Mio. auf EUR 3,3 Mio. Somit entwickelte sich auch das Halbjahresergebnis entsprechend positiv. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2020 stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 von EUR 12,6 Mio. um 66 Prozent auf EUR 20,9 Mio. Das EBITDA verbesserte sich von EUR - 1,3 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR 3,9 Mio. (+388%).



Die 100%-Beteiligung bonVito GmbH erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 zusätzlich einen Umsatz von EUR 1,5 Mio. (Vorjahr EUR 1,4 Mio.) und ein EBITDA von EUR 0,4 Mio. (Vorjahr EUR 0,3 Mio.).



Positiv entwickelten sich im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls die wiederkehrenden Umsätze. Sie konnten mit EUR 3,1 Mio. im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 (EUR 1,7 Mio.) um 77 Prozent gesteigert werden. Auch vom ersten zum zweiten Quartal 2021 konnten die wiederkehrenden Umsätze weiter ausgebaut werden. Sie stiegen von TEUR 520 im März 2021 auf TEUR 609 im Juni, was auf 12 Monate hochgerechnet ca. EUR 7,3 Mio. an wiederkehrenden jährlichen Umsätzen bedeutet.



Der endgültige Halbjahresbericht 2021 steht am 31.08.2021 auf der Homepage (www.vectron-systems.de) zum Download bereit.





Über Vectron:

Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de.







Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

