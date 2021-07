DAX nach dem Kursrutsch handeln

Anzeige / Werbung Dienstag/Mittwoch ist die mit Abstand beste 2-Tage-Kombination im DAX Zyklische Phänomene, auch im kurzfristigen Bereich, haben so gut wie immer fundamentale Hintergründe. So auch die Tatsache, dass Dienstag und Mittwoch die mit Abstand beste Zwei-Tage-Kombination im DAX ist. Und das über Dekaden. Das liegt unter anderem daran, dass auf diese Kombination spezifische News-Events fallen (z.B. US-Notenbanksitzungen), die eine Preisanomalie bedingen, die wir als Trader systematisch nutzen können. Wer jeden Dienstag und MIttwoch Long im Markt ist, hat eine deutlich positive Rendite am langen Ende erzielen können. Doch muss auch klar sein, dass eben genau das der springende Punkt ist bei allen Effekten, die wir am Markt nutzen wollen: wir müssen massenhaft Wiederholungen haben, und dürfen nicht auf den Ausgang des Einzeltrades fixiert sein. Dessen Ausgang wird mal positiv, und mal negativ ausfallen. Umgesetzt werden kann diese Tradingchance* zum Beispiel mit folgendem Produkt von MORGAN STANLEY: Typ: DAX Long

WKN: MA5UZJ

Basis = Knockout: 14.070,4446 Pkt

Einstieg: Market (20.07.)

Stop Loss: 5 Euro

Ausstieg: Donnerstag früh, zu Handelsbeginn *Die Angaben beziehen sich auf das Regelwerk, welches der Autor selbst anwendet. Jedem obliegt es selbst, wie er seine Trades absichert, im Ein- und Ausstieg verwaltet. Enthaltene Werte: DE0008469008

