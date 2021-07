DJ Rohstoffkonzern BHP fördert weniger Eisenerz

SYDNEY (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern BHP Group hat in seinem Viertquartal zwar weniger Eisenerz gefördert als im Vorjahr, seine Förderprognose für das Gesamtjahr allerdings erfüllt. Das nach Marktwert größte Bergbauunternehmen der Welt meldete für die drei Monate bis Juni eine Produktion von 65,2 Millionen Tonnen Eisenerz, was einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Damit erreichte die Produktion im gesamten Geschäftsjahr 253,5 Millionen Tonnen. BHP hatte zuvor ein Volumen in der oberen Hälfte der Bandbreite von 245 bis 255 Millionen Tonnen in Aussicht gestellt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet BHP mit einer Förderung auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr, und erwartet ein Volumen zwischen 249 bis 259 Millionen Tonnen.

Im vierten Quartal sank die Kupferproduktion um 3 Prozent auf 403.000 Tonnen, womit im gesamten Geschäftsjahr eine Produktion von 1,636 Millionen Tonnen berichtet wurde. Auch dies lag im Rahmen der BHP-Schätzung, die auf 1,535 bis 1,660 Millionen Tonnen lautete. Grund für die niedrigere Kupferförderung waren laut BHP unter anderem die eskalierenden Covid-19-Infektionen in Chile, was strenge Quarantänemaßnahmen zur Folge hatte.

