Die bekannten Mai-Kurse und damit eine alte Range sind nun wieder präsent. Der DAX-Abschwung zur Sommerzeit verunsichert Anleger. Rückwärtsgang am Aktienmarkt Fast ungebremst setzte sich der Abwärtstrend von Donnerstag und Freitag zum Wochenstart fort. Der Index eröffnete genau an der GAP-Kante, die am Wochenende skizziert wurde und steuerte die Tiefs der letzten beiden Monate an (Rückblick): GAP-Bereich und Monatstief im DAX Soweit war dies technisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...