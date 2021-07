DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LBBW - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will ihr Engagement bei Kohleunternehmen reduzieren. "Die LBBW wird künftig keine neuen allgemeinen Unternehmensfinanzierungen mit Unternehmen abschließen, die neue Kohlekraftwerke bauen", erklärte das Institut. Damit geht die Stuttgarter Bank noch einen Schritt weiter als andere deutsche Geldhäuser. (Handelsblatt)

NOTEBOOKSBILLIGER.DE - Der Chef des Elektronikhändlers Notebooksbilliger.de macht sich große Sorgen um sein Geschäft. Denn genau für seine wichtigsten Produkte - die Notebooks - fehlen zentrale Vorprodukte. "Wichtige Komponenten wie Chips und Panels werden für mindestens die nächsten zwölf bis 18 Monate Mangelware bleiben", warnt Oliver Hellmold. Und das wird Folgen für sein Sortiment haben - und für die Kunden. "Verbunden mit den weiterhin steigenden Frachtraten im See-, Luft- und Schienenverkehr wird das unserer Meinung nach zu massiven Preiserhöhungen bei Notebooks, PCs und Monitoren führen", prognostiziert Hellmold. (Handelsblatt)

MSC CRUISES - Trotz Corona-Pandemie hält die Kreuzfahrtreederei MSC Cruises an Ausbauplänen fest und steckt sich ein Wachstumsziel. "Wir werden zur größten Kreuzfahrtmarke in Europa aufsteigen", sagte MSC-Cruises-Chef Gianno Onorato. "Einschließlich der neuen separaten Luxusmarke Explora Journeys kommen bis 2027 neun Kreuzfahrtschiffe zur MSC-Gruppe. Und ab 2023 werden wir über Aufträge für die nächste Schiffsgeneration entscheiden", kündigte er Schritte über das geplante Wachstum von 18 auf 27 Schiffe hinaus an. (FAZ)

PRICE HUBBLE - Das junge Unternehmen Price Hubble hat frische Finanzmittel für die weitere Expansion erhalten. In einer neuen Finanzierungsrunde wurden der Firma insgesamt 34 Millionen Dollar bereitgestellt. Price Hubble ist ein Analyse- und Datenunternehmen, das mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet und sich auf die Immobilienbranche spezialisiert hat. Das sogenannte Proptech-Unternehmen wurde 2016 in Zürich gegründet. "Bisher werden Immobilienbewertungen immer nur aus der Risikoperspektive gesehen. Es fehlt eine ganzheitliche Betrachtung. Wir sammeln beispielsweise Daten über die Anbindung der Objekte an den öffentlichen Nahverkehr oder soziodemografische Informationen über das Wohnumfeld", sagt Mitgründer Stefan Heitmann. (Handelsblatt)

LVMH - Mit dem Mailänder Modehaus Etro verleibt sich der Multimilliardär und Chef des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH, Bernard Arnault, ein weiteres Schmuckstück ein. Formal erfolgt der Erwerb, der Etro mit 500 Millionen Euro bewertet, über die Investmentgesellschaft L. Catterton, an der seit 2016 auch LVMH und die Arnault-Familienholding Groupe Arnault beteiligt sind. Catterton hatte erst kürzlich Birkenstock übernommen und ist weltweit in mehr als 200 Unternehmen investiert, deren Unternehmenswert bei 28 Milliarden Dollar liegt. (Börsen-Zeitung)

ALLIANZ PKV - In der Pandemie kümmern sich die Bundesbürger verstärkt um ihre Krankenversicherung. "Das Thema Gesundheit und eine gute Versicherung sind den Menschen wichtiger geworden in den vergangenen eineinhalb Jahren", sagte Nina Klingspor, Vorstandsvorsitzende der Allianz Private Krankenversicherung. Dies zeige das Neugeschäft. Mit Blick auf die Bundestagswahl und eine Diskussion über die Einführung einer Bürgerversicherung warb Klingspor für die aktuell gültige Regelung. Kaum ein anderes System habe seine Bevölkerung in der Krise so gut unterstützt wie jenes in Deutschland: "Dies ist ein Beweis, dass das duale System unglaublich gut zum Wohl aller funktioniert." (Börsen-Zeitung)

UNION INVESTMENT - Das Immobiliengeschäft von Union Investment wird umgebaut: Wie Union Investment Real Estate, Tochter der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft, mitteilt, werden die drei weltweit operierenden- Investmenteinheiten Americas-, Asia-Pacific und Retail in einer neuen Abteilung Investment Management Global zusammengeführt sowie zugleich eine Abteilung für Immobilienankauf und -verkauf im deutschsprachigen Raum und neue Einheiten für Logistik und Europäisches Wohnen geschaffen. Auf diese Nutzungsarten, die sich zuletzt als besonders resilient erwiesen hätten, richte sich die Gesellschaft künftig verstärkt aus, wie es heißt. (Börsen-Zeitung)

PHARMATHEN - Der Finanzinvestor Partners Group übernimmt den griechischen Hersteller von Nachahmermedikamenten Pharmathen vom konkurrierenden Private-Equity-Haus BC Partners. Der Generikakonzern wird bei dem Deal mit 1,6 Milliarden Euro bewertet. Das gaben die Unternehmen am Montag bekannt. (Börsen-Zeitung)

