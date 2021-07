NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach vorläufigen Quartalszahlen und erhöhten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Medienkonzern habe ein starkes Wachstum der Werbeeinnahmen und der Erlöse verzeichnet, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Trotz der angehobenen Jahresziele sei der Ausblick aber immer noch konservativ und reflektiere damit die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Delta-Variante des Corona-Virus. Damit gebe es aber Luft für weitere Anhebungen in der zweiten Jahreshälfte./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2021 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000PSM7770