Bernard Looney hat ambitionierte Pläne: Innerhalb von 29 Jahren will der CEO von BP einen der weltweit größten CO2-Emittenten zur Klimaneutralität führen. Dafür nimmt der britische Energieriese nun kräftig Geld in die Hand und hat nun ein ehrgeiziges Projekt vorgestellt. So bemüht sich BP zusammen mit dem Partner EnBW (Energie Baden-Württemberg) um die Lizenz für einen riesigen Windpark vor der Küste Schottlands mit einer Kapazität von 2,9 Gigawatt. Erhält man den Zuschlag, so wollen die beiden ...

