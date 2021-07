Auch in China wird Kohlenstoffdioxid (CO2) einen Preis bekommen. So startete im Reich der Mitte der Handel mit Verschmutzungsrechten. Blickt man genauer auf die Pläne der dortigen Regierung, wird schnell klar, wer zu den Gewinnern gehören dürfte: Gazprom. Denn demnach wird die Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke Jahr für Jahr etwas teurer werden. Zwar liegt der Preis für eine Tonne CO2 mit aktuell umgerechnet etwa sechs Euro noch weit unter dem Niveau in Europa, doch ein Anfang ist immerhin gemacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...