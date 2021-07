Beiersdorf - Seitwärtsbewegung in schwachem Marktumfeld könnte Kursausbruch vorbereiten! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Der Hamburger Kosmetikkonzern ist schon wieder auf der Watchlist im Alphatrader bei ratgeberGELD.at. Millionenspende für Hochwasserregionen

Symbol: BEI ISIN: DE0005200000

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Am 23. April diesen Jahres hatten wir ein Long Setup mit Der Beiersdorf-Aktie vorgestellt. Die Aktie hat seitdem bis zu 13.39 Prozent zugelegt und übertrifft das Halbjahresplus von circa 11 Prozent, was für ein gutes Timing spricht. Nach dem Rücksetzer vom Pivot-Hoch gibt es nun wieder eine gute Einstiegsmöglichkeit. Während der Dax am gestrigen Montag einen deutlichen Abschlag erfuhr, hielt sich die Beiersdorf-Aktie stabil in der Seitwärtsrange der letzten Tage.

