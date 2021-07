Aktien des Industriekonzerns Klöckner kommen praktisch seit Anfang April nicht mehr voran und tendieren in einer eindeutigen Seitwärtsphase. Innerhalb dieser zeichnet sich unglücklicherweise für Bullen eine eindeutige Trendwende ab. Zwischen Anfang 2017 und März 2020 tendierte die Klöckner-Aktie abwärts, in diesem Zeitraum verlor das Papier gut 80 Prozent auf 2,62 Euro an Wert. Anschließend schossen die Aktien regelrecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...