Hinwil (awp) - Bei Belimo übernimmt Adrian Staufer ab 1. Januar 2022 die Leitung des Konzernbereichs Europa. Damit nimmt er auch Einsitz in die Konzernleitung der Gruppe, schreibt die Klimaspezialisten am Dienstag in einer Mitteilung. Staufer übernimmt das Amt von Lukas Eigenmann. Wie bereits im Februar kommuniziert, tritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...