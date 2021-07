DJ Chinas Notenbank lässt Referenzzins für Bankkredite im Juli stabil

PEKING (Dow Jones)--Die People's Bank of China (PBoC) hat einen wichtigen Leitzins den 15. Monat in Folge unverändert gelassen. Wie die PBoC mitteilte, bleibt der einjährige Referenzzins (Loan Prime Rate) für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den 15. Monat in Folge bei 3,85 Prozent. Die fünfjährige Loan Prime Rate wurde mit 4,65 Prozent bestätigt.

