- Platzierung von 638.951.276 Stammaktien

- Umwandlung von Schulden in Höhe von £1.588.038,03 bei Papillon Holdings plc in Eigenkapital

- Zulassung von 1.448.425.658 Stammaktien zu je £0,001 zur offiziellen Börsennotierung (im Wege der Standardnotierung gemäß Kapitel 14 der Notierungsvorschriften) und zum Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere an der Londoner Wertpapierbörse

- Ankündigung der Hauptversammlung einschließlich eines Beschlusses zur Änderung des Namens des Unternehmens in Caracal Gold plc

Papillon Holdings plc, 20. Juli 2021, freut sich zu bestätigen, dass der Prospekt (der ‚Prospekt') des Unternehmens von der Financial Conduct Authority (die ‚FCA') genehmigt und heute von dem Unternehmen veröffentlicht wurde. Der Prospekt bezieht sich auf die Wiederzulassung der Stammaktien des Unternehmens zum Standard-Notierungssegment der offiziellen Liste der FCA und zum Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange plc (‚Wiederzulassung'), die für den 23. August 2021 erwartet wird, sowie auf die gleichzeitige Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Eine Kopie des Prospekts ist auf der Website des Unternehmens unter www.papillonholdings.com oder unter www.caracalgold.com verfügbar.

Überblick

Neue Unternehmensstrategie - Festigung der Position als aufstrebender, auf Ostafrika fokussierter Goldproduzent

- Das Unternehmen strebt eine rasche Steigerung der Produktion auf +50.000 Unzen pro Jahr (‚p.a.') und den Aufbau einer JORC-konformen Ressourcenbasis von +3 Mio. Unzen innerhalb von 12-18 Monaten nach der Wiederzulassung an.

Vorantreiben einer gut definierten Minenoptimierungsstrategie in der Kilimapesa-Goldmine, wo es ein beträchtliches Expansionspotenzial und die Möglichkeit gibt, die Goldproduktion auf 25.000 Unzen p.a. und die Ressource auf +2 Mio. Unzen zu steigern.

Nutzung des erfahrenen Managementteams, um weitere komplementäre und strategisch günstig gelegene Goldminen- und Entwicklungsprojekte in Ostafrika zu erwerben.

Überzeugende Investitionsmöglichkeit - umsatzstark; robuster Sektor; und starkes Team

- Aufnahme von £2,8 Millionen (vor Kosten) durch eine Platzierung, um die Produktion in der Kilimapesa-Goldmine aufzubauen, zukünftiges Wachstum zu unterstützen, einschließlich der Übernahme von strategischen Vermögenswerten, Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke.

- Das Unternehmen wird unter dem Namen Caracal Gold plc firmieren und sein neues Tickersymbol lautet GCAT

- Marktkapitalisierung bei Wiederzulassung ca. £14,5 Millionen

- Änderungen im Vorstand zur Unterstützung der neuen Strategie

Simon Games-Thomas, Gerard Kisbey-Green und Robert McCrae treten dem Vorstand bei, während Lord Nicholas Monson und Anthony Eastman zurücktreten

- Die Hauptversammlung zur Genehmigung der Beschlüsse, u. a. in Bezug auf die Übernahme, wird am 13. August 2021 stattfinden

Der CEO von Papillon, Charles Tatnall, meinte: "Der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unseres Ziels, ein strategisches Portfolio afrikanischer Goldproduktionsstätten aufzubauen, das sich auf bekannte und geologisch bewährte Goldprojekte konzentriert, und an der Londoner Börse zu notieren. Goldaktien entwickeln sich weiterhin positiv, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter finanzielle und geopolitische Unsicherheiten und niedrige Zinssätze. Wir glauben, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und dass unser Timing, neue Aktionäre in unserem Unternehmen willkommen zu heißen, günstig ist. Dank einer starken Wachstumsstrategie und einem beträchtlichen Wertsteigerungspotenzial freut sich unser Team darauf, den aktuellen Betrieb weiter voranzutreiben und in den kommenden Monaten robuste neue Vermögenswerte zur Stärkung des Portfolios zu erwerben."

Hintergrund und Transaktionszusammenfassung

Am 3. September 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb bestimmter vertraglicher Produktions- und Explorationsrechte von Mayflower Capital Investments Pty Limited ("Mayflower") an Goldaktiva in Kenia und Kongo Brazzaville unterzeichnet hat. Diese Rechte werden von Mayflower über eine Zweckgesellschaft, Mayflower Gold Investments Limited ("MGIL"), gehalten, die von Mayflower am 9. Dezember 2020 im Vereinigten Königreich gegründet wurde.

Das Unternehmen wird 100 % des Aktienkapitals von MGIL und die von MGIL gehaltenen Optionen übernehmen, um Folgendes zu erwerben: (a) 100 % des Aktienkapitals von KPGL, das eine 100-prozentige Beteiligung an Kilimapesa hält, und (b) eine 70-prozentige Joint-Venture-Beteiligung an Congo Gold SARL ("CGL"), das eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Kakamoeka ("Kakamoeka") hält, und zwar wie folgt:

Kilimapesa. Kilimapesa, das den Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC) anwendet, ist eine etablierte Goldmine und ein Goldaufbereitungsbetrieb, der für Papillon einen unmittelbaren Wert darstellt. Kilimapesa befindet sich in Kenia etwa 230 Kilometer westlich von Nairobi im historisch produktiven Migori Archaean Greenstone Belt.

Zeitgleich mit der Wiederzulassung wird das Unternehmen seine neu erworbene Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung an Kilimapesa ausüben. Unmittelbar danach beabsichtigt das Unternehmen, im Wesentlichen alle seine Ressourcen der Exploration und Erschließung von Gold in Kilimapesa zu widmen.

Kakamoeka. Kakamoeka, das vier Explorationslizenzen umfasst, die sich über mehr als 3.000 Quadratkilometer des Mayombe-Grünsteingürtels in Kongo Brazzaville erstrecken, bietet dem Unternehmen weitere Goldexplorations- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Am 6. Januar 2021 änderten die Parteien ihre Absichtserklärung und am 25. März 2021 ergänzten das Unternehmen und Mayflower ihre Absichtserklärung durch einen formellen Kaufvertrag (der "Kaufvertrag").

Die Direktoren von Papillon sind der Ansicht, dass die Sicherung eines kurzfristigen Goldaktivums mit beträchtlichem Potenzial durch Ressourcenerweiterung und Minenoptimierung eine bedeutende Gelegenheit für die Stakeholder von Papillon darstellt, sich in der Junior-Goldminenbranche zu engagieren.

Strategie und Zielsetzung nach der Wiederzulassung

Das Unternehmen strebt eine Position als aufstrebender, auf Ostafrika fokussierter Goldproduzent an, und verfolgt einen klaren Kurs zur Steigerung der Produktion und der Ressourcen, sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen. Nach der Wiederzulassung strebt das Unternehmen eine rasche Steigerung der Produktion auf +50.000 Unzen pro Jahr (‚p.a.') und den Aufbau einer JORC-konformen Ressourcenbasis von +3 Mio. Unzen innerhalb von 12-18 Monaten nach der Notierung an.

Zu diesem Zweck konzentriert sich das Unternehmen zunächst auf die Kilimapesa-Goldmine, wo das Potenzial besteht, die Goldproduktion auf 25.000 Unzen p.a. und die Ressource auf +2 Mio. Unzen zu steigern. Dementsprechend wird nach der Aufnahme des Bergbaubetriebs (Abbau und Aufbereitung) Anfang 2021 ein dreiphasiges Optimierungsprogramm durchgeführt, um das volle wirtschaftliche Potenzial von Kilimapesa und der Region, die durch die Mineralpachtverträge gewährt wird, zu erreichen:

- Phase 1 - Erreichen einer Produktionsrate von 5.000 Unzen Gold p.a. und Erhöhung der gemäß dem JORC (2012)-Code gemeldeten und von einem Sachverständigen gemäß dem JORC (2012)-Code geschätzten (oder auf der Grundlage einer von diesem erstellten Dokumentation) Ressource auf 1.000.000 Unzen.

- Phase 2 - Erhöhung der Produktionsrate auf über 10.000 Unzen p.a. und Nutzung des Cashflows für weitere Explorationen. Die Modernisierung der aktuellen Betriebsanlagen während dieser Phase wird auch eine stetige und konstante Produktion auf höherem Niveau ermöglichen. Diese Phase wird voraussichtlich in einem Zeitrahmen von 6 bis 12 Monaten abgeschlossen sein.

- Phase 3 - Erkundung neuer Ressourcen innerhalb der Konzession PL/2018/0189, wenn der etablierte Standort Kilimapesa Früchte trägt, und Erhöhung der Ressource auf +2 Mio. Unzen; die Direktoren glauben, dass dies angesichts der nachweislichen Geschichte der Konzession erreichbar ist. Es wird auch eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um eine größere Mine zu erschließen, die Produktionsraten von mehr als 25.000 Unzen pro Jahr unterstützt. Der Bau und die Inbetriebnahme einer neuen (dritten) Aufbereitungsanlage ist ebenfalls geplant, ebenso wie der weitere unterirdische Ausbau der bestehenden Minen. Es wird erwartet, dass Phase 3 in einem Zeitrahmen von 18 bis 24 Monaten abgeschlossen sein wird.

Darüber hinaus will das Unternehmen sein erfahrenes Team nutzen, um weitere komplementäre und strategisch günstig gelegene Goldminen- und Entwicklungsprojekte in Ostafrika zu erwerben.

Platzierung

Das Unternehmen hat durch die Ausgabe von 638.951.276 platzierten Aktien einen Bruttoerlös von ca. £5.493.885 erzielt. Die Platzierung wurde in zwei Runden durchgeführt, wobei in der ersten Runde £2.686.885 und in der zweiten Runde £2.807.000 zu einem Platzierungspreis von £0,01 pro Aktie zugeteilt wurden.

Die englische Originalpressemeldung in vollständiger Länge können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PPHP/prospectus-published/15064965

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen gemäß Regulation 11 der Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019/310 ("MAR") erachtet. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Regulatory Information Service gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich bekannt.

** ENDE **

