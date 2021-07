Gute Geschäfte vor allem in der Vermögensverwaltung haben der Schweizer Großbank UBS im zweiten Quartal einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 2 Mrd. $ und damit 63 % mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich geringeren Zuwachs gerechnet. So konnte das Geldhaus Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle im Umfang von 80 Mio. $ auflösen, nachdem man dafür im Vorjahreszeitraum noch 272 Mio. $ zurückgelegt hatte.



Die Erträge der Bank legten um 21 % auf knapp 9 Mrd. $ zu und übertrafen damit ebenfalls die Erwartungen der Branchenexperten. In der Vermögensverwaltung für reiche Kunden sammelte die UBS netto 25 Mrd. $ an frischen Geldern ein. Im dritten Quartal rechnet man allerdings mit einer geringeren Aktivität der Kunden. Dies dürfte dann auch die Ertragsentwicklung beeinflussen...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



