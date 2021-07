Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Risikoaversion weckt das Interesse an Staatsanleihen und entsprechend steigen die Kurse, so die Analysten der Helaba.Dennoch stelle sich die Frage, ob es im Vorfeld der EZB-Entscheidung am Donnerstag noch zu größeren Bewegungen kommen werde. Viele Marktteilnehmer könnten sich zurückhalten, zumal bis dahin auch keine Impulse von fundamentaler Seite zu erwarten seien. ...

