Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1781 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch mit 1,1798 Dollar gehandelt worden war.Zuletzt hatte die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten den Euro belastet und der Weltreservewährung, dem US-Dollar, Auftrieb verliehen. Auch der japanische Yen legte zu. Impulsgebende Konjunkturdaten ...

