Die Analysten von Gartner positionieren Reply zum zweiten Mal in Folge als Visionär im Magic Quadrant für Warehouse Management Systeme.

Gartner definiert ein Warehouse Management System (WMS) als "eine Softwareanwendung, die dabei hilft, die Abläufe in einem Lager oder Distributionszentrum (DC) zu verwalten und intelligent auszuführen." Der diesjährige Bericht würdigt die beiden proprietären WMS-Lösungen von Reply LEA ReplyTM und Click ReplyTM. LEA Reply (Logistics Execution Architecture) ist das zukunftsweisende WMS von Reply und eine hochmoderne Supply-Chain-Execution-Plattform. Sie besteht aus gebrauchsfertigen Business-Microservices, die sich kombinieren lassen, um schnell neue Lösungen für spezifische Geschäftsanforderungen zu realisieren. Click Reply ist eine Warehouse-Execution-Suite, die einen effektiven Betrieb und eine präzise Steuerung der Supply-Chain-Execution-Prozesse für Vertriebslager und Produktionsstätten gewährleistet.

Der Report bewertet 18 Anbieter von Lagerverwaltungssystemen weltweit; Gartner stuft Reply im Visionärs-Quadranten ein.

"Wir sind sehr stolz darauf, von Gartner zum zweiten Mal in Folge als Visionär im Magic Quadrant für WMS gelistet zu werden. Diese Anerkennung würdigt unser Bestreben im Bereich der effizient und stärker vernetzten digitalen Lieferkette. Wir bieten unseren Kunden Tools und einen 360-Grad-Support, um neue und auch unvorhersehbare geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen", kommentiert Domenico Piantelli, Senior Partner bei Reply.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie KI, Big Data, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com

