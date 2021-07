London (ots/PRNewswire) - Da die Attraktivität des Trading-Marktes für Kryptowährungen auf einem Rekordhoch bleibt, hat die weltweit renommierteOnline-Trading-Marke Bitmax (https://bitmaxonline.com/) angekündigt, dass sie weitere Kryptowährungen zu ihrer Liste der handelbaren Vermögenswerte hinzufügt. Dieser Schritt ist Teil des Ziels des Unternehmens, seine Kundenbasis zu erweitern, die derzeit bei Tausenden aus der ganzen Welt liegt."Dies ist eine aufregende Nachricht für uns", kommentierte ein Sprecher von Bitmax die Nachricht. "Wir haben eine ganze Weile an unserer neuen und verbesserten Asset-Liste gearbeitet und sichergestellt, dass nur die Währungen mit dem größten Wachstumspotenzial es auf die Liste schaffen. Wir laden unsere Kunden ein, in diese vielversprechenden Kryptowährungen einzusteigen, und wir versprechen, sie weiterhin mit der gleichen Beratung und Kompetenz zu versorgen, wie wir es bisher getan haben - ohne Einschränkungen."Der Markt von morgenIn der aktuellen Liste der Kryptowährungen von Bitmax finden Trader unter anderem die Namen Polkadot und Uniswap. Beide sind in den letzten Monaten in den Schlagzeilen gewesen, aufgrund des wachsenden Interesses an ihnen, das von Händlern kommt, die von Bitcoin abweichen wollen. Aufgrund der hohen Volatilität, die diese und andere digitale Währungen in letzter Zeit kennzeichnet, müssen Sie auch kurzfristig verschiedene Optionen erhalten. Aus diesem Grund legt Bitmax einen Schwerpunkt auf schnelle Auftragsausführung und 24-Stunden-Support."Bei der Bereitstellung von Trading-Services geht es nicht nur darum, unseren Nutzern die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und sie das selbst erledigen zu lassen. Es geht auch um die Unterstützung und Beratung während des gesamten Prozesses," fügte der Sprecher hinzu. "Wir wollen sicherstellen, dass wir beides auf dem höchstmöglichen Niveau anbieten, und wir begrüßen es, wenn unsere Kunden uns bei Fragen oder Problemen kontaktieren."Über BitmaxGegründet im Jahr 2020 mit dem Ziel, die Branche des Online-Kryptowährungshandels zu revolutionieren, kann man mit Sicherheit sagen, dass Bitmax dieses Ziel bereits in der kurzen Zeit seines Bestehens erreicht hat. Das Unternehmen bietet seine Tools und Infrastruktur allen Tradern an, unabhängig von ihrer anfänglichen Anzahlung, da es keine Richtlinie für verschiedene Kontotypen vorsieht, was es ideal für Benutzer mit kleineren Budgets macht. Alle Handlungen, die auf derWebsite und der Plattform von Bitmax (https://bitmaxonline.com/our-platform/) durchgeführt werden, entsprechen den strengsten Anti-Geldwäsche-Richtlinien, und weitere Informationen zu dieser Angelegenheit können auf der Website des Unternehmens gefunden werden.Original-Content von: BitMax, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148632/4973102