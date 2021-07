Sehr verehrte Leserinnen und Leser, da Sven Weisenhaus am Freitag schon ausgiebig die jüngste Verfallstagsanalyse bewertet hat, bleibt mir nur zu hoffen, dass möglichst viele Trader davon profitieren konnten - und alle, die dabei erfolgreich waren, zu beglückwünschen. Und so kann ich heute gleich von einem sehr kurzfristigen Blick auf die Märkte zu einem längerfristigen übergehen: Was ist eigentlich, wenn die Wirtschaft das Hoch des Wachstumstempos der Konjunktur schon hinter sich hat? Ein heiß ...

