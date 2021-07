Fachliteratur zur Börsenspekulation gibt es en Masse. Wirklich schlau wird man meist jedoch nicht daraus. Warum ist das so? Sicher haben sie schon das eine oder andere Börsenbuch gelesen. Doch seien sie ehrlich, konnten sie aus den Inhalten einen Nutzen ziehen? In den meisten Fällen wird die Antwort wohl ein klares >neinThe Trend is your friendheiligen Graldie Methodedas System<, welches sie erfolgreich macht, weder in einem Tradingbuch noch sonst wo finden. Wir Menschen sind zu verschieden, meine ...

