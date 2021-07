Dass die Seuchenschutzbehörde in den USA Großbritannien auf die höchste Risikostufe hebt und wegen der dortigen steigenden Infektionszahlen den Amerikanern empfiehlt, nicht mehr in das Land zu reisen, ist nur ein Beispiel. Weltweit sorgt die Ausbreitung des Coronavirus an den Aktienmärkten für schlechte Stimmung. Hinzu kommen Inflationssorgen und die Angst, dass die laufende Berichtssaison bereits schon wieder eine Trendwende bei den Unternehmensgewinnen nach unten anzeigen könnte. Mit steigender ...

