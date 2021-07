Beim Bahntechnik-Konzern laufen die Geschäfte. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um knapp 18 % auf fast 463 Mio. €. Das EBIT machte gleichzeitig einen Sprung um knapp 41 % auf 42,4 Mio. €. Aufgrund der guten Entwicklung soll der Umsatz 2021 nun zwischen 900 bis 950 Mio. € liegen. Hier spiegeln sich Verbesserungen im Geschäft mit Schienenbefestigungssystemen sowie bei Projektlösungen wider. Bisher hatte man 850 bis 925 Mio. € in Aussicht gestellt. An der bisherigen Ergebnisprognose, die eine operative Marge (EBIT) von 7 - 8 % vorsieht, hält VOSSLOH aber fest. Man rechnet vor allem damit, dass die stark gestiegenen Materialkosten das Ergebnis im zweiten Halbjahr belasten werden. Die Schwäche am Gesamtmarkt drückt auch den VOSSLOH-Kurs, allerdings ist unter 40 € verstärktes Kaufinteresse zu verzeichnen. Eventuelle Schwächen sind beim Bahntechniker Kaufkurse.



