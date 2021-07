Die Börse ist in letzter Zeit begeistert über die Wasserstoffaktie SFC Energy (WKN: 756857), laut eigenen Angaben ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. So ist der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten fast um 80 % und in den letzten fünf Jahren sogar um über 760 % gestiegen (Bezugsdatum: 12.07.2021; gilt für alle Kurse). Was sind die Hintergründe? Investoren gefällt es, dass SFC Energy viele Aufträge erhält. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...