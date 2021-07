Nach einem äußerst schwachen Wochenbeginn ist die Wiener Börse am Dienstag klar höher in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.30 Uhr 1,23 Prozent auf 3.363,19 Punkte. Für den ATX-Prime ging es um 1,23 Prozent auf 1.708,71 Zähler hinauf.Für die klaren Verluste am Montag dürfte die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus verantwortlich gewesen sein, resümierten Marktbeobachter. ...

