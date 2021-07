Vollständige Rückzahlung - die Deutsche Rohstoff AG zahlt heute ihre zweite Unternehmensanleihe 2016/21 (WKN A2AA05) mit einem ausstehenden Volumen in Höhe von 16,7 Mio. Euro fristgerecht zurück. Zuvor wurden bereits 50,0 Mio. Euro in den Jahren 2019 und 2020 zurückgeführt bzw. in die neue Anleihe 2019/24 getauscht. Die Anleihe wurde jährlich mit 5,625% verzinst.

"Das sehr gute Ergebnis des ersten Halbjahres und der starke Cash-Flow führen zu einer schnellen Entschuldung des Konzerns. Die fällige Anleihe 2016/21 konnten wir problemlos aus den liquiden Mitteln ...

