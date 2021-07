DJ Oliver Sommer pusht CNT-Business - Alleinverantwortung für Umsetzung großer internationaler SAP-Projekte

Wien (pts014/20.07.2021/10:10) - Der international ausgebildete Wirtschaftsingenieur Oliver Sommer (49) übernimmt die Funktion eines Senior Project Managers bei der Wiener SAP-Beratungsgesellschaft CNT. Der gebürtige Niederösterreicher aus Wr. Neustadt ist seit 2017 beim Unternehmen und hat komplexe Implementierungsprojekte für weltweit agierende Unternehmen realisiert. https://www.cnt-online.com/de

Sommer studierte an Business-Fakultäten im kalifornischen Berkeley, in Atlanta (Georgia, USA), in Peking (China) und in Wien. Nach seinem Hauptstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien entschied sich der passionierte Moutainbiker und Skifahrer für eine Karriere in der IT. Nach dem Einstieg beim US-Datenbankkonzern ORACLE arbeitete er für Cincom Systems in Frankfurt am Main. 2006 wechselte er in die Papierindustrie zu Mayr-Melnhof, und später 2011 zur Prinzhorn Gruppe.

Bei CNT übernahm er ab 2017 Programm- und Projektleitungskompetenzen für ERP-Optimierungsprojekte und SAP S/ 4Hana-Rollouts bei international tätigen Unternehmensgruppen. Seine Expertise umfasst neben klassischer Projektleitung vor allem Migrationsmanagement, Testmanagement, Integrationsmanagement und CutOver Management, außerdem Rollouts für SAP S/4 Implementierungen. Oliver Sommer berät Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und in der Pharmaindustrie, darunter MFL, KIEFEL, BRÜCKNER Group und Boehringer Ingelheim. Berufliche Einsätze in ganz Europa sowie Südamerika zählen zu seinen Highlights.

CNT-Partner Gerald Rossmann lobt den Weitblick und die Souveränität im Handling selbst komplexester internationaler Projekte. "Oliver Sommer kommt zugute, dass er schon während seiner Ausbildung verschiedenste internationale Business-Kulturen kennengelernt hat. Seine perfekt trainierten kommunikativen Fähigkeiten tragen dazu bei, dass SAP-Projekte für das eigene Team gut und reibungslos, für Kunden aber vor allem zügig und lösungsorientiert umgesetzt werden."

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit über 300 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com/de

