Die Zahl der E-Autos wird sich in den nächsten Jahren drastisch erhöhen. Hersteller wie Tesla und Volkswagen investieren viele Milliarden in den Ausbau der Produktion. Weltweit steigt die Nachfrage nach Batterien, für deren Produktion Lithium benötigt wird. Die Kapazitäten reichen bei Weitem nicht aus, um die Nachfrage in den kommenden Jahren zu bedienen. Aktien wie Standard Lithium stehen im Fokus der Anleger. In Folge 44 empfängt Podcast-Host Martin Weiß seinen Kollegen, Redakteur und Börsenkenner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...