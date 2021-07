Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Portugal ist international für die Innovation und das Talent seiner Humanressourcen anerkannt, die das Ergebnis eines starken Engagements für Forschung und Entwicklung, Technologie sowie Bildungs- und Ausbildungssysteme sind.Seit 2016 ist Portugal das viertstärkste Land der Europäischen Union in Bezug auf Innovation. Im Europäischen Innovationsanzeiger (EIS 2020) wird es als "stark innovativ" gelistet. Sie weist auch die größte Leistungssteigerung in der Europäischen Union auf und belegt zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz in der Kategorie "KMU-Innovation"."Das wachsende Bewusstsein der Industrie für das Innovationskonzept, das Engagement für Talente und die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen und technologischen Organisationen haben dazu beigetragen, dass Portugal in den renommiertesten Rankings und internationalen Auszeichnungen immer mehr Anerkennung findet. Der Faktor, der Unternehmen unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, sich anzupassen, Technologien zu ihren Gunsten zu maximieren, Probleme zu lösen und disruptive Lösungen anzubieten", sagt Luís Castro Henriques, Chairman & CEO von AICEP.Laut dem EIS 2020-Bericht liegen die Stärken des portugiesischen Innovationssystems auf der Ebene des Innovationsumfelds, der Attraktivität des Forschungssystems und der unternehmerischen Innovation. Mutige Lösungen sind in Bezug auf Produktinnovationen entstanden, wie z. B. selbstheilende Materialien und digitale Transformation, einschließlich Building Information Modelling (BIM)-Technologie.Unternehmen in der Haus- und Baustoffbranche erhöhen ihre Investitionen in F&E-Abteilungen als Wissenszentren und nutzen Technologien, um effektive und differenzierende Lösungen zu entwickeln, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.Hier sind einige Beispiele für Produkte, die Technologien nutzen, die durch Kreativität, Innovation und Nachhaltigkeit unterstützt werden:Baumwollfasern mit Grünteeblattabfällen färben ist die neueste Innovation von JF Almeida (https://www.jfa.pt/de/).Heizende und kühlende Matratzenbezüge, die über eine App ferngesteuert werden und unterschiedliche Temperaturzonen haben (Lasa (http://www.lasanet.pt/de/home)).Intelligente Möbel, mit antibakteriellen Komponenten, die bis zu 99 % der Bakterien abtöten, sind resistent gegen UV-Strahlung und werden mit 100 % recycelbaren Rohstoffen hergestellt (Nautilus (https://www.nautilus.pt/?lang=en)).Hochfeste antibakterielle WC-Spülkastensteuerplatten, die Wasser sparen und das ColorADD (http://www.coloradd.net/) System nutzen, sind eine der innovativen Lösungen von OLI (https://www.oli-world.com/de/).Umweltfreundliche Fliesen aus Schuhsohlen und anderen Industrieabfällen, die akustische und thermische Vorteile bieten und in einer einzigartigen Palette von Farben und Strukturen erhältlich sind: Goma (Flowco (https://goma.eco/es/)).Diese und weitere innovative Unternehmen können im 360 ° Virtual Showroom besichtigt oder im Verzeichnis unter https://www.portugalnaturally.pt nachgeschlagen werden.AICEP ist die Staatliche Agentur für Investitionen und Außenhandel Portugals, die die Anwerbung von produktiven Investitionen, die Steigerung der Exporte und die Internationalisierung der portugiesischen Unternehmen und Wirtschaft über ihre Büros in Portugal und ihr Netzwerk von Delegationen (https://portugalglobal.pt/EN/about-us/overseas-network/Pages/overseas-network.aspx) in mehr als 50 Ländern fördert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573601/AICEP_2021.jpgPressekontakt:Sónia Cerdeira | sonia.cerdeira@portugalglobal.pt | Telefonnummer:+351 967 843 516Filipa Prenda | filipa@monstrosecompanhia.com | Telefonnummer: 351 924139 483aicep Portugal Global Berlin | Tel.: +49 30 2541060Original-Content von: Made in Portugal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154588/4973308